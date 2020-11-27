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Около 150 взрывоопасных предметов уничтожили военные инженеры РФ в Карабахе

Анна Берестовая
05:01 27.11.2020
Специалисты очистили участок дороги на южной окраине Степанакерта протяженностью более 1,5 километров.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

Российские инженерные подразделения задействованы в инженерной разведке и разминировании местности и дорог общего пользования на маршрутах между миротворческими наблюдательными постами, вблизи населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры.

Специалистами Центра, проведена инженерная разведка и очистка от взрывоопасных предметов участка дороги на южной окраине Степанакерта протяженностью более 1,5 километров. За сутки на месте обнаружили 87 взрывоопасных предметов, которые были вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены.

Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями было разминировано более двух гектаров местности и около трех километров дорог, обнаружено и обезврежено 144 взрывоопасных предмета. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать на полигон, уничтожаются на месте, с предварительным обеспечением безопасности процесса.

Военнослужащим, участвующим в разминировании, предоставляются в экипировку защитные костюмы сапера, а также современные средства поиска взрывоопасных предметов - миноискатели ИМП-С2 и искатели ИНВУ-3М.

Российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни. Инженерные подразделения миротворческих сил помогают восстанавливать дорожное движение, электро-, водо- и теплоснабжение социальных объектов и жилых домов.

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