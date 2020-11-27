Молниеносное реагирование: как работают пожарные расчеты авиабазы Хмеймим

В любую точку авиабазы Хмеймим пожарные расчеты должны прибыть не позднее, чем через восемь минут. На этот раз учебный сигнал о возгорании поступил с главной стоянки боевых самолетов.

По легенде, в ангаре произошел разлив топлива. Тушить обычной водой совершенно бесполезно, поэтому пожарные используют специальную пену.

Разлив топлива опасен тем, что с каждой секундой увеличивается площадь пожара, а еще авиационный керосин при горении выделяет огромное количество тепла. Больше тысячи градусов по Цельсию. Тушить его можно только в специальных защитных костюмах. Чтобы «огонь» не перекинулся на соседние самолеты, их эвакуировали тягачом.

«Главное отличие военных пожарных в том, что они в любую минуту готовы тушить любые виды пожаров. Это и военная техника, и боеприпасы, и склады с боеприпасами», - сказал начальник службы пожарной безопасности группировки войск ВС РФ в САР Игорь Олерский.

Расчеты регулярно проводят учения, но и реальной работы хватает. Наши пожарные за последнее время несколько раз помогали сирийцам тушить лесные пожары в провинции Латакия.

В дни, когда полыхали леса вокруг Латакии, российские вертолеты совершали десятки рейсов в день. Работали ювелирно, точно сбрасывая воду на очаги. А когда пламя вплотную подошло к населенным пунктам, из России на помощь сирийцам вызвали спецавиаотряд - самолеты Ил-76. Понадобилось буквально несколько заходов для того, чтобы отбить у стихии поселки.