Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Ситуация в Сирии ТЕГИ

Молниеносное реагирование: как работают пожарные расчеты авиабазы Хмеймим

Алексей Алексеев
Кирилл Васин
03:13 27.11.2020
Расчеты регулярно проводят учения, но и реальной работы хватает.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В любую точку авиабазы Хмеймим пожарные расчеты должны прибыть не позднее, чем через восемь минут.  На этот раз учебный сигнал о возгорании поступил с главной стоянки боевых самолетов.

По легенде, в ангаре произошел разлив топлива. Тушить обычной водой совершенно бесполезно, поэтому пожарные используют специальную пену.

Разлив топлива опасен тем, что с каждой секундой увеличивается площадь пожара, а еще авиационный керосин при горении выделяет огромное количество тепла. Больше тысячи градусов по Цельсию. Тушить его можно только в специальных защитных костюмах. Чтобы «огонь» не перекинулся на соседние самолеты, их эвакуировали тягачом.

«Главное отличие военных пожарных в том, что они в любую минуту готовы тушить любые виды пожаров. Это и военная техника, и боеприпасы, и склады с боеприпасами», - сказал начальник службы пожарной безопасности группировки войск ВС РФ в САР Игорь Олерский.

Расчеты регулярно проводят учения, но и реальной работы хватает. Наши пожарные за последнее время несколько раз помогали сирийцам тушить лесные пожары в провинции Латакия.

В дни, когда полыхали леса вокруг Латакии, российские вертолеты совершали десятки рейсов в день. Работали ювелирно, точно сбрасывая воду на очаги. А когда пламя вплотную подошло к населенным пунктам, из России на помощь сирийцам вызвали спецавиаотряд - самолеты Ил-76. Понадобилось буквально несколько заходов для того, чтобы отбить у стихии поселки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
01:48 В стране и мире
Трамп назвал условие, при котором покинет Белый дом
02:02 Спорт
Гроб с телом Марадоны привезли на кладбище
00:00 Армия
Главком ВМФ России поздравил морских пехотинцев с профессиональным праздником
21:38 В стране и мире
Видео
Путин пообещал держать ситуацию в Усолье-Сибирском под личным контролем
21:05 В стране и мире
Видео
Бывший замдиректора ФСИН Максименко отправлен в следственный изолятор
Популярное
Популярное
Видео
Минобороны показало кадры испытательного пуска новой ракеты системы ПРО
Видео
Выжившую в ДТП россиянку сразу же сбила насмерть другая машина
Разгадана тайна найденного в пустыне США металлического монумента
Видео
Жуткое нападение тигра на человека в Индии сняли на видео
Видео
Опубликованы кадры прохождения эсминца «Джон Маккейн», нарушившего границу РФ
Видео
Адвокат рассказала о реакции Федосеевой-Шукшиной на заявление о ребенке Бари Алибасова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.