В Минобороны рассказали о работе Центра управления миротворческой операцией в Карабахе

Министерство обороны России продемонстрировало работу Центра управления миротворческой операцией в Нагорном Карабахе. Именно здесь принимаются все решения и обрабатывается вся информация о ситуации в регионе.

По словам сотрудников Центра, к ним ежедневно поступают десятки терабайт информации, которую необходимо обработать как можно более оперативно. Если решение требует вмешательства руководителей высшего звена, оперативная группа выходит на связь с начальником любого уровня - даже до министра обороны.

Отмечается, что благодаря работе Центра удалось перевезти в зону конфликта тысячи тонн грузов и почти две тысячи миротворцев - вся координация по их перелетам, разгрузке, прохождению таможни, организации блокпостов и работы саперов и еще десятки задач – все было организовано силами офицеров Генштаба.

Также именно в этом центре налажена связь с Генеральными штабами Армении и Азербайджана - для оперативного решения любых нештатных ситуаций. По словам самих офицеров, работ была организована таким образом, чтобы иметь возможность разрешить большинство вопросов нажатием пары клавиш.