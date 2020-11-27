Армия Высокая ответственность: к восстановлению инфраструктуры на острове Русский подключились военнослужащие Андрей Аркадьев Минобороны России также направляет на место свою технику. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» К восстановлению разрушенной инфраструктуры на острове Русский подключились военнослужащие. Одна из главных задач - восстановить транспортное сообщение с материком по вантовому мосту. На помощь приморцам прибыли спасатели-альпинисты из Хабаровска. Лед с вантовых опор убирают несколько дней. Работают на высоте более 300 метров. В связи с ситуацией в Приморье МЧС России проверит все регионы на предмет готовности к возможным энергоавариям. В первую очередь на местах должны исправно работать автономные источники электропитания, пояснили в ведомстве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика