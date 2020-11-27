В Петербурге прозвучал полуденный выстрел в честь 315-летия морской пехоты

Полуденный орудийный выстрел произвели из Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в честь 315-летия морской пехоты ВМФ России.

Праздничные мероприятия прошли на всех флотах и Каспийской флотилии, в субъектах Российской Федерации, на борту кораблей и судов, где выполняют задачи подразделения морской пехоты.

В Санкт-Петербурге, в этот день морским пехотинцам был посвящен традиционный полуденный выстрел из Петропавловской крепости. В торжественном мероприятии приняли участие офицеры Главного командования Военно-морского флота России, а также представители региональной общественной организации морских пехотинцев Санкт-Петербурга.

В ознаменовании юбилейной даты в этот день залп был произведен сразу из двух орудий. Право выстрела из пушек было предоставлено начальнику управления береговых войск ВМФ полковнику Дмитрию Гнездилову и председателю Совета региональной общественной организации морских пехотинцев генерал-майору запаса Александру Борзенко.

В завершение мероприятия под торжественный марш в исполнении оркестра для офицеров, ветеранов морской пехоты, членов их семей, а также посетителей Петропавловской крепости было продемонстрировано слаженное выступление роты почетного караула.

Ранее до всех морских пехотинцев, ветеранов морской пехоты, доведена поздравительная телеграмма главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.