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В Петербурге прозвучал полуденный выстрел в честь 315-летия морской пехоты

Андрей Аркадьев
18:00 27.11.2020
День морской пехоты отмечается каждый год 27 ноября. Праздник был установлен приказом главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) РФ 19 декабря 1995 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Полуденный орудийный выстрел произвели из Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в честь 315-летия морской пехоты ВМФ России.

Праздничные мероприятия прошли на всех флотах и Каспийской флотилии, в субъектах Российской Федерации, на борту кораблей и судов, где выполняют задачи подразделения морской пехоты.

В Санкт-Петербурге, в этот день морским пехотинцам был посвящен традиционный полуденный выстрел из Петропавловской крепости. В торжественном мероприятии приняли участие офицеры Главного командования Военно-морского флота России, а также представители региональной общественной организации морских пехотинцев Санкт-Петербурга.

В ознаменовании юбилейной даты в этот день залп был произведен сразу из двух орудий. Право выстрела из пушек было предоставлено начальнику управления береговых войск ВМФ полковнику Дмитрию Гнездилову и председателю Совета региональной общественной организации морских пехотинцев генерал-майору запаса Александру Борзенко.

В завершение мероприятия под торжественный марш в исполнении оркестра для офицеров, ветеранов морской пехоты, членов их семей, а также посетителей Петропавловской крепости было продемонстрировано слаженное выступление роты почетного караула.

Ранее до всех морских пехотинцев, ветеранов морской пехоты, доведена поздравительная телеграмма главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

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