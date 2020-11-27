Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В Минобороны РФ напомнили, к чему привели попытки Германии вести диалог «с позиции силы»

Андрей Аркадьев
14:17 27.11.2020
Ранее министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией по разоружению с позиции силы.
В Минобороны РФ напомнили, к чему привели попытки Германии вести диалог «с позиции силы»
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Минобороны России прокомментировали выступление главы оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Бундестаге, в ходе которого она призвала вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы».

В своем выступлении она подчеркнула, что «это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем».

«Вынуждены констатировать, что уже не в первый раз заявления отдельных политиков Федеративной Республики Германия в отношении выстраивания диалога с Россией напоминают попытки школьника младших классов компенсировать незнание предмета громкостью произносимого абсурда», - сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр не так давно заняла кресло главы оборонного ведомства Германии, но, как и предшественница, демонстрирует неспособность предложить что-либо значимое для реального укрепления безопасности в Европе.

Конашенков напомнил, что именно предложенная ею на днях в Бундестаге «хорошая позиция германской внешней политики» вести диалог «с позиции силы» в ХХ веке уже приводила к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:03 В стране и мире
Освободить Русский мост от ледяных оков: впечатляющие кадры работы спасателей во Владивостоке
13:23 В стране и мире
В разбившейся под Краснодаром «Газели» вместо сидений были установлены деревянные скамейки
12:05 Армия
Видео
Шойгу сообщил о начале массовой вакцинации от коронавируса в ВС РФ
11:04 В стране и мире
Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 17 декабря
09:24 В стране и мире
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом и КамАЗом под Краснодаром
Популярное
Популярное
Видео
Редкое природное явление сняли пилоты самолета во время ночного рейса
В киосках Орла обнаружили почтовые марки с изображением Адольфа Гитлера
Видео
«А зрители готовы?»: Пригожин раскритиковал предложение позвать на «голубой огонек» Моргенштерна
Видео
Выжившую в ДТП россиянку сразу же сбила насмерть другая машина
Разгадана тайна найденного в пустыне США металлического монумента
Видео
Опубликованы кадры прохождения эсминца «Джон Маккейн», нарушившего границу РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.