В Минобороны РФ напомнили, к чему привели попытки Германии вести диалог «с позиции силы»

В Минобороны России прокомментировали выступление главы оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Бундестаге, в ходе которого она призвала вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы».

В своем выступлении она подчеркнула, что «это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем».

«Вынуждены констатировать, что уже не в первый раз заявления отдельных политиков Федеративной Республики Германия в отношении выстраивания диалога с Россией напоминают попытки школьника младших классов компенсировать незнание предмета громкостью произносимого абсурда», - сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр не так давно заняла кресло главы оборонного ведомства Германии, но, как и предшественница, демонстрирует неспособность предложить что-либо значимое для реального укрепления безопасности в Европе.

Конашенков напомнил, что именно предложенная ею на днях в Бундестаге «хорошая позиция германской внешней политики» вести диалог «с позиции силы» в ХХ веке уже приводила к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа.