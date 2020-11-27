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Шойгу сообщил о начале массовой вакцинации от коронавируса в ВС РФ

Егор Левин
12:05 27.11.2020
В настоящий момент в армии также проводятся исследования возможности использования в лечении коронавируса плазмы вакцинированных военнослужащих с большим количеством антител к болезни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал число военнослужащих, которым будет введена вакцина от коронавирусной инфекции. На коллегии Минобороны РФ он заявил, что их будет более 400 тысяч человек.

Шойгу отметил, что в соответствии с поручением президента страны в ближайшее время будут привиты более 2,5 тысячи военнослужащих, а до конца 2020 года число возрастет до 80 тысяч человек.

«Началась вакцинация личного состава Вооруженных сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих», - заявил министр.

По словам Шойгу, в настоящий момент в армии также проводятся исследования по вопросу использования в лечении коронавируса плазмы вакцинированных военнослужащих с большим количеством антител к болезни. Он подчеркнул, что положительные результаты данного изучения уже позволили оценить эффективность применения метода при тяжелой форме протекания заболевания.

Ранее мобильный госпиталь Минобороны РФ принял около 500 пациентов с COVID-19 в Цхинвале. С начала его функционирования военные медики осуществили прием около 500 больных граждан республики.

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