ВС РФ получат в 2021 году более 4,7 тысячи единиц новой и отремонтированной техники

Российские войска получат в следующем году более 3,4 тысячи единиц новой и 1,3 тысячи отремонтированной техники, на нее потратят две трети военного бюджета, заявил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу.

«Для достижения указанных показателей в следующем году две трети финансовых средств пойдут на закупку вооружения. Запланированы поставки более 3 400 единиц и ремонт 1 300 единиц основных образцов военной техники», - сказал он на заседании коллегии военного ведомства.

По его словам, уже началась подготовка конкурсной документации и проектов госконтрактов по гособоронзаказу 2021 года.

В начале августа на едином дне приемке военной продукции Шойгу рассказал, что российские войска получили в первом полугодии 2020 года свыше 1 100 основных образцов вооружения. Министр отметил, что, несмотря на распространение коронавируса, предприятия и органы военного управления сумели обеспечить заданные темпы выполнения государственного оборонного заказа.