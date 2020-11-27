Армия Минобороны РФ привлечет кредиты для финансирования гособоронзаказа Андрей Аркадьев В следующем году ведомство продолжит наращивать поставки современного вооружения, а также объемы ремонта и модернизации военной техники. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ALEXEY BYCHKOV, Globallookpress Минобороны РФ привлечет целевые кредиты для финансирования поставок вооружения и военной техники в ближайшие три года, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу. «Для достижения требуемого уровня оснащения войск министерство обороны совместно с министерством финансов и Минпромторгом разработало схемы финансирования государственных контрактов за счет привлечения целевых кредитов и их возврата в 2024-2027 годах», - заявил он на заседании коллегии Минобороны. По словам Шойгу, это позволит сохранить плановые объемы поставок вооружений, военной и специальной техники, обеспечить загрузку предприятий ОПК в условиях распространения коронавируса, исключить рост стоимости госконтрактов и возникновение незапланированных дополнительных расходов федерального бюджета. Он добавил, что в следующем году Минобороны продолжит наращивать поставки современного вооружения, а также объемы ремонта и модернизации военной техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика