Жители Степанакерта угостили российских миротворцев пахлавой и фруктами
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Жители Степанакерта поблагодарили российских военнослужащих миротворческого контингента, выполняющих задачи по контролю за соблюдением прекращения огня на наблюдательных постах.
Местные жители и представители администрации Нагорного Карабаха посетили российские миротворческие посты и вручили военнослужащим фруктовые наборы и сладости.
По словам самих посетителей, таким образом они выразили свою благодарность российским военнослужащим, обеспечивающим мир в регионе.