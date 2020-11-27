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Огонь из САУ «Мста-С» и РСЗО «Ураган»: военнослужащие ЮВО провели «артиллерийские дуэли»

Андрей Аркадьев
11:32 27.11.2020
На учениях задействовали перспективные комплексы обнаружения,  управления и связи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Артиллерийские дуэли» в горах Северного Кавказа провели на учениях военнослужащие Южного военного округа. Особое внимание уделяли   разведке. Координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались с беспилотников.

На учениях задействовали перспективные комплексы обнаружения,  управления и связи. К полевому выходу привлекли батареи гаубиц «Мста-С» и «Мста-Б», «Гвоздика», реактивных систем залпового огня «Ураган».

2С19, или «Мста-С», - советская и российская 152-мм дивизионная самоходная гаубица, способная поражать цели на большом расстоянии, из укрытия. Это орудие на гусеничном ходу может постоянно менять местоположение и вести прицельный огонь, избегая ответного удара.

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