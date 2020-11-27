Армия Огонь из САУ «Мста-С» и РСЗО «Ураган»: военнослужащие ЮВО провели «артиллерийские дуэли» Андрей Аркадьев На учениях задействовали перспективные комплексы обнаружения, управления и связи. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» «Артиллерийские дуэли» в горах Северного Кавказа провели на учениях военнослужащие Южного военного округа. Особое внимание уделяли разведке. Координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались с беспилотников. На учениях задействовали перспективные комплексы обнаружения, управления и связи. К полевому выходу привлекли батареи гаубиц «Мста-С» и «Мста-Б», «Гвоздика», реактивных систем залпового огня «Ураган». 2С19, или «Мста-С», - советская и российская 152-мм дивизионная самоходная гаубица, способная поражать цели на большом расстоянии, из укрытия. Это орудие на гусеничном ходу может постоянно менять местоположение и вести прицельный огонь, избегая ответного удара. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика