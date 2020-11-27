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На море, на суше и в небе: как готовят морских пехотинцев в Заполярье

Андрей Аркадьев
Михаил Аброськин
10:42 27.11.2020
Сегодня, 27 ноября, отмечает свой праздник один из самых элитных родов Вооруженных сил - морская пехота.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Морская пехота - единственный род войск, который выполняет боевые задачи на земле, в небе и на море. Для этих ребят не существует пределов, и даже арктический холод их не страшит.

Морские пехотинцы Северного флота проходят подготовку за полярным кругом, в Мурманской области, где полгода ночь, а снег может лежать девять месяцев подряд. В этих суровых условиях закаляется твердый характер.

«По мне, так это самый идеальный вариант подготовки для работы в Арктике. Местность приблизительно такая же, есть и высоты, и погодные условия примерно такие же. Мы обучаем собственным примером. Делай как я, но делай лучше», - поделился командир десантной штурмовой роты Сергей Киреев.

В этом году корабли Северного флота прошли по маршруту Северного морского пути. Морские пехотинцы приняли участие в больших межвидовых учениях, многократно они высаживались и побеждали врага в сложных условиях необорудованных побережий.

Десантники с боем взяли берега дальних рубежей на востоке страны в бухте Провидения, высадились в чукотском Эгвекиноте. Но самые зрелищные и сложные учения прошли на скалистых северных берегах Таймыра, в Дудинке. Высадку на берег осложняли осыпающиеся камни под колесами техники и сильные отливы. Но военным не только удалось завершить операцию, но и сделать ценные выводы.

«Была введена дополнительная группа блокирования при уничтожении незаконных  вооруженных формирований. Были сделаны выводы по применению артиллерии и авиации, скорректирован огонь. Произведена высадка подразделений Воздушно-десантных войск. Это были межвидовые учения», - рассказал начальник штаба десантного штурмового батальона 61-й бригады морской пехоты Северного флота Максим Артамонов.

Сейчас морские пехотинцы вновь на большой земле в родной части «Спутник» в Мурманской области, готовят технику и личный состав к новому учебному году, будущим походам и службе в Арктике.

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