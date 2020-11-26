Российские миротворцы обеспечили безопасность мирных жителей при переходе Кельбаджарского района Азербайджану
Российские миротворцы обеспечили контроль выполнения трехстороннего соглашения при переходе управления Кельбаджарским районом.
Военнослужащие российского миротворческого контингента при выполнении условий трехстороннего соглашения в ходе передачи Кельбаджарского района обеспечили безопасность гражданского населения и организованную передачу района.
С 00.00 25 ноября в соответствии с трехсторонним заявлением Президента Российской Федерации, президента Республики Азербайджан и премьер-министра Республики Армения под контролем российских миротворческих сил началась передача Кельбаджарского района Нагорного Карабаха азербайджанской стороне.
В среду, 25 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о переходе под контроль страны Кельбаджарского района. Алиев подчеркнул, что данный район является одним из самых больших по территории.
Трехстороннее соглашение о прекращении всех боевых действий в Нагорном Карабахе вступило в силу 10 ноября.