Главком ВМФ России поздравил морских пехотинцев с профессиональным праздником

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил морских пехотинцев Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии с 315-й годовщиной создания Морской пехоты.

«От имени Военного Совета Военно-Морского Флота поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем морской пехоты! История морской пехоты - славная страница боевой летописи Военно-Морского Флота и Вооруженных Сил России», - написал он в праздничной телеграмме.

Главком указал, что создание полков морской пехоты неразрывно связано с именем императора Петра Великого, трудом, мужеством и героизмом его сподвижников, а также поколениями россиян, усилиями которых был создан на берегах Балтики морской бастион.

«Морских пехотинцев всегда отличала высокая морская выучка, профессионализм, мужество и беззаветная преданность Родине. Именно на вас возложены особые функции мобильного и стремительного решения задач государственных задач», - отметил Евменов.

Адмирал вспомнил героические сражения морских пехотинцев в годы Великой Отечественной войны, во время которой они принимали активное участие в обороне Ленинграда и Москвы, Севастополя и Сталинграда, а также отличились доблестью при освобождении Кавказа и Крыма, Украины и Белоруссии, народов порабощенной Европы.

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Он добавил, что морские пехотинцы показали воинскую доблесть и патриотизм в ходе операций по восстановлению мира и стабильности на территории Северного Кавказа, а также при оказании помощи Сирийской Арабской Республики в действиях против террористов

«В мирное время подразделения морской пехоты успешно решают и, уверен будут решать, сложные боевые задачи в различных районах Мирового океана, в том числе эффективно противостоят морскому пиратству, обеспечивая безопасное судоходство, осуществляют важные военно-дипломатические миссии, достойно представляя Россию за рубежом», - высказался Главком ВМФ.

Он адресовал особые слова благодарности ветеранам морской пехоты, которые вносят огромный вклад в дело патриотического воспитания молодежи. Евменов также пожелал военным «крепкого здоровья, успехов в совершенствовании ратного мастерства, счастья, благополучия, новых высот в службе, труде и учебе, на благо укрепления боевого могущества Военно-Морского Флота России».

Морская пехота - элита Вооруженных Сил и Военно-морского флота России. В нее входят соединения и подразделения, отличающиеся высокой мобильностью, оснащенные современной техникой и вооружением, подготовленные для действий морских десантов.

Морские пехотинцы показывают высокое мастерство и профессионализм на учениях любого уровня на суше и на море. Сегодня развитие морской пехоты является одним из приоритетных направлений деятельности Главного командования ВМФ России.