Эксперт назвал создание ракеты «Циркон» революцией в области ракетостроения

Военный эксперт Виктор Мураховских прокомментировал запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», который был произведен с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом Море. По его словам, создание ракеты является «революцией» в области военного ракетостроения.

«Создание ракеты "Циркон" можно считать революцией в области производства ракет оперативно-тактического назначения. На данный момент ни у одной страны мира нет подобного оружия, способного преодолевать столь большие дистанции на гиперзвуковой скорости, при этом сохраняя способность маневрировать и осуществлять высокоточное попадание. Скорее всего за рубежом против "Циркона" будет развернута информационная кампания – США постараются как обычно принизить достоинства нашего вооружения» - сообщил «Звезде» Мураховский.

Ранее в Минобороны России сообщили о том, что головной фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» из Белого моря выстрелил гиперзвуковой ракетой «Циркон» на дальность 450 км по морской мишени в Баренцевом море - цель была успешно поражена.