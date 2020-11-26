В самарской спортивной роте ЦСКА будет служить чемпион первенства Европы по вольной борьбе

В Самарской области борцы и гимнасты сменили спортивную форму на военное обмундирование. Всего 38 атлетов, среди которых чемпион первенства Европы по вольной борьбе Дмитрий Куприн, отправились служить в спорт-роту ЦСКА.

Боксеры, пятиборцы и легкоатлеты приехали на сборный пункт в Сызрани из разных регионов Урала и Сибири. Впереди у них не только тактическая, инженерная и огневая подготовка, но и интенсивные тренировки, а также участие в соревнованиях.

Спортивную роту в городе Самара на базе ЦСКА возродили в 2013 году. С этого момента военнослужащие принесли в копилку страны более тысячи медалей.