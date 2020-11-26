Российские саперы нашли и уничтожили в Карабахе более 80 взрывоопасных предметов

За последние сутки российские саперы нашли и уничтожили в Нагорном Карабахе 87 взрывоопасных предметов, проведена инженерная разведка и очистка дороги на южной окраине Степанакерта протяженностью более 1,5 километра. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями разминировано более двух гектаров местности и около трех километров дорог, обнаружено и обезврежено 144 взрывоопасных предмета», - сказал он.

Российские саперы проверили на наличие взрывоопасных предметов здания двух школ в Степанакерте, где с 1 декабря планируется возобновить учебный процесс.

«Патрулями российских миротворческих сил обеспечена безопасная доставка российских гуманитарных грузов в населенные пункты Мардакерт, Мартуни, Аскеран и Степанакерт», - отметил Конашенков.

По его словам, ежедневно при содействии российских миротворцев в Карабах возвращаются более двух тысяч беженцев. Всего же в регион вернулись уже свыше 17 тысяч человек.