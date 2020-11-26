«Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из Белого моря
Головной фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» из Белого моря выстрелил гиперзвуковой ракетой «Циркон» на дальность 450 км по морской мишени в Баренцевом море, сообщает Минобороны России. Ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения, добавили в ведомстве.
«Закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Северного флота, действующие в Баренцевом море, в том числе - ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал флота Касатонов". Впервые стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнялась в начале октября сего года», - говорится в сообщении.
Фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» с управляемым ракетным оружием был включен в боевой состав Военно-морского флота России летом 2018 года. Экипаж корабля составляет более 170 человек. Фрегат может развивать скорость до 29 узлов. На его вооружении находятся ракеты «Оникс» и «Калибр», а также зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут».
Фрегаты проекта 22 350 являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.
Имеют водоизмещение 5 000 т, длину - 135 м, ширину - 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов. Дальность плавания фрегатов проекта 22 350 - 4 500 миль, автономность - 30 суток, экипаж - около 200 человек.
«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета , разрабатываемая ОАО «ВПК „НПО машиностроения“», которая входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противокорабельными ракетами, так и с противокорабельными ракетами, стоящими на вооружении других стран.