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«Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из Белого моря

Андрей Аркадьев
15:18 26.11.2020
Скорость полета ракеты составила более 8 Махов, цель была поражена.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Головной фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» из Белого моря выстрелил гиперзвуковой ракетой «Циркон» на дальность 450 км по морской мишени в Баренцевом море, сообщает Минобороны России. Ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения, добавили в ведомстве.

«Закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Северного флота, действующие в Баренцевом море, в том числе - ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал флота Касатонов". Впервые стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнялась в начале октября сего года», - говорится в сообщении.

Фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» с управляемым ракетным оружием был включен в боевой состав Военно-морского флота России летом 2018 года. Экипаж корабля составляет более 170 человек. Фрегат может развивать скорость до 29 узлов. На его вооружении находятся ракеты «Оникс» и «Калибр», а также зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут».

Фрегаты проекта 22 350 являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.

Имеют водоизмещение 5 000 т, длину - 135 м, ширину - 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов. Дальность плавания фрегатов проекта 22 350 - 4 500 миль, автономность - 30 суток, экипаж - около 200 человек.

«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета , разрабатываемая ОАО «ВПК „НПО машиностроения“», которая входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противо­корабельными ракетами, так и с противокорабельными ­ракетами, стоящими на вооружении других стран.

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