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Глава Генштаба выразил сожаление из-за искажения истории ВОВ

Андрей Аркадьев
13:22 26.11.2020
Валерий Герасимов подчеркнул, что нужно сохранить историческую правду и увековечить память о победителях, переломивших хребет фашизму.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в искажении правды о главенствующей роли СССР в победе над фашизмом упражняются, к сожалению, даже политики тех стран, которые в годы войны были освобождены Красной армией.

«Сегодня мы видим, что в отдельных странах мира пытаются навязать свое трактование истории и размыть историческую правду о главенствующей роли нашей страны в победе над фашизмом. В этом, к сожалению, упражняются политики и тех государств, которые ценой больших человеческих потерь были освобождены Красной армией в победном 1945 году», - сказал он в приветственном слове к участникам II Всеармейской военно-исторической конференции «Организационно-мобилизационные органы Красной армии в Великой Отечественной войне».

Герасимов подчеркнул, что нужно сохранить историческую правду и увековечить память о победителях, переломивших хребет фашизму.

«Уверен, бесценный исторический опыт позволит участникам конференции успешно обсудить актуальные задачи организационного строительства и мобилизационной готовности Вооруженных сил, привнести новые подходы и знания в военную науку», - сказал начальник Генштаба.

Он отметил, что в годы войны организационно-мобилизационными органами была проделана огромная работа по укомплектованию личным составом, а также оснащению вооружением и военной техникой десятков фронтов и армий, сотен соединений и тысяч воинских частей Красной армии и флота.

«Только в первый год войны были поставлены в строй 15 миллионов человек. Всего же за весь период войны призваны более 30 миллионов граждан Советского Союза», - сказал Герасимов.

По его словам, принятие эффективных решений, связанных с развитием и строительством Вооруженных сил, «невозможно без глубоких знаний в области истории войн, истории военного искусства и военной мысли».

В свою очередь, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Евгений Бурдинский отметил, насколько оперативно в самом начале войны была создана система пополнения армии и флота резервистами и проведена мобилизация граждан.

Он подчеркнул, что в результате напряженной работы государственных органов, оргмоборганов и, прежде всего, военкоматов только за первые восемь дней войны в Вооруженные силы было призвано пять миллионов 300 тысяч человек.

Двадцать шестого ноября в Национальном центре управления обороной Российской Федерации прошла II Всеармейская военно-историческая конференция «Организационно-мобилизационные органы Красной армии в Великой Отечественной войне».

В военно-исторической конференции принимают участие представители администрации президента Российской Федерации, аппарата правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов военного управления, высших военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации.

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