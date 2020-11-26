Военнослужащие ЗВО устроили парад для ветерана, поздравив его со 100-летием
Под окнами защитника Отечества прошел небольшой парад и выступил военный оркестр.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Санкт-Петербурге военный духовой оркестр исполнил песни времен Великой Отечественной под окнами фронтовика Леонида Ильюшина. Таким образом военнослужащие поздравили ветерана со 100-летним юбилеем.
Ветеран получил поздравления от военнослужащих из подразделений зенитной ракетной бригады округа. Также командование бригады вручило юбиляру в честь праздника подарок.
В годы Великой Отечественной войны Ильюшин сражался на Волховском фронте, защищая Ленинград, участвовал в битве на Орлово-Курской дуге.