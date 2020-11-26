Преодолеть обледенелые скалы: горные стрелки прошли курс выживания в Красноярском крае

В Красноярском крае горные стрелки проходят курс выживания. Военнослужащие преодолели обледеневшие скалы, совершили подъем и спуск на лыжах, по веревкам переправились через ущелье.

В полной боевой экипировке, с альпийским снаряжением, они прошли 20-километровый маршрут с набором высоты до трех тысяч метров. Этот поход в горах Западного Саяна продолжался сутки.

Для ночлега военнослужащие оборудовали жилище из снега - «иглу». Бойцов сопровождали опытные инструкторы по ски-альпинизму и ориентированию.