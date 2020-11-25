Минобороны получило новые многоцелевые истребители Су-35С

Специалисты 485-го военного представительства Минобороны России приняли три многоцелевых истребителя Су-35С поколения «4++». Самолеты были передислоцированы с Комсомольского-на-Амуре с завода на аэродромы постоянного базирования ВКС России.

Эта поставка завершает пятилетний контракт, в рамках которого до конца 2020 года на боевое дежурство в строевые полки ВКС РФ поставлены 50 самолетов Су-35С.

Самолет Су-35С обладает максимальным диапазоном возможностей при работе в среде воздух-земля и водной поверхности. Этот авиационный комплекс отличает высокая маневренность, наличие широкой номенклатуры вооружения, «интеллектуальная» поддержка экипажа».

Два Су-35С поступят в центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России в Липецке. Еще один Су-35С останется в Комсомольске-на-Амуре в 23-м истребительном авиационном Таллинском полку.

Ранее американские журналисты назвали российский истребитель Су-35 одним из лучших истребителей, который будет востребован еще много лет. Одними из самых важный характеристик Су-35 они посчитали его универсальность и грузоподъемность.