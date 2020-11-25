Соединили берега: военные инженеры навели механизированные мосты на Кубани

На Кубани военные инженеры навели мосты в рамках тактико-специальных учений. Военнослужащие использовали новейшие тяжелые механизированные переправы.

За ограниченное время инженеры должны были обустроить 40-метровый переход. Как утверждают специалисты, такая конструкция выдержит нагрузку в несколько десятков тонн.

Также участники маневров отбили атаку условных диверсантов, обезвредили мины и благополучно переправили технику. Всего на учениях задействовали более 300 военнослужащих.