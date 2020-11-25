На заседании Комиссии МО РФ по инновационным проектам и технологиям подвели итоги 2020 года

Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров сообщил, что одной из особенностей работы Комиссии в 2020 году стало расширение взаимодействия в сфере инновационной деятельности между военным ведомством и Фондом перспективных исследований.

Для эффективного развития и внедрения в интересах Минобороны России передовых технических решений и инновационных технологий, организована совместная работа по отбору и сопровождению инновационных проектов. В настоящее время ГУНИД МО РФ сопровождаются девять проектов Фонда.

Продолжается работа по расширению задач взаимодействия между Министерством обороны и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. В частности, по организации инновационной деятельности.

В 2020 году сформирована Межведомственная рабочая группа по вопросам взаимодействия при проведении научных исследований и разработок в области обеспечения обороны и безопасности государства.

Осуществляется работа по привлечению организаций высшего образования для проведения совместных исследований и разработок на базе Технополиса «Эра», а также проводятся мероприятия по отбору талантливых студентов для прохождения военной службы в технополисе.

В настоящее время, в целях организации проведения совместных исследований на базе ВИТ «Эра», заключены соглашения с 30 образовательными организациями, подведомственными Минобрнауки России.

Генерал-майор Андрей Гончаров также отметил, что основная работа Комиссии проводится экспертными группами органов военного управления. Именно слаженная работа экспертов позволяет обеспечить эффективную работу Комиссии и значительно сократить процесс создания инициативных разработок от идеи до их внедрения.