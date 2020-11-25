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Российские саперы очистили от снарядов больше гектара территории в Нагорном Карабахе

Андрей Аркадьев
15:43 25.11.2020
Обследовано 78 зданий, в том числе школы в городе Степанакерте, а также станции фильтрации и очистки воды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Специалистами Центра гуманитарного разминирования проведена очистка от взрывоопасных предметов участка местности площадью 1 гектар и 1,5 км дорог, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Обследовано 78 зданий, в том числе школы в городе Степанакерте, а также станции фильтрации и очистки воды. Всего в ходе разминирования обнаружено 57 взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены», - сказал он.

Конашенков добавил для оказания квалифицированной медицинской помощи в Нагорный Карабах направлен медицинский отряд специального назначения Восточного военного округа, специалисты которого будут оказывать помощь и местным жителям.

«Подразделение укомплектовано опытными врачами и оснащено всем необходимым современным оборудованием, включая операционные блоки», - сказал он.

Представитель Минобороны России отметил, что передовая группа МОСН в составе 37 специалистов с техникой прибыла в Армению и направляется в Степанакерт.

«С 00.00 25 ноября в соответствии с трехсторонним заявлением Президента Российской Федерации, президента Республики Азербайджан и премьер-министра Республики Армения под контролем российских миротворческих сил началась передача Кельбаджарского района Нагорного Карабаха азербайджанской стороне», - уточнил Конашенков.

Для выполнения миротворческих задач и предотвращения возможных инцидентов установлены контакты с командованием противоборствующих сторон и местными администрациями. Также по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с Генеральными штабами Вооруженных сил Азербайджана и Армении.

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