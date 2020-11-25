Замминистра обороны Булгаков поздравил лучшего старшину ВС РФ
Участники выполняли нормативы по огневой и физической подготовке, проводили занятия с личным составом, занимались строевой подготовкой и выполняли другие задания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Прапорщик Евгений Скачко, представляющий 12-е Главное управление Минобороны, стал победителем конкурса «Лучший старшина Вооруженных сил России».
Состязания проходили в четыре этапа. Участники выполняли нормативы по огневой и физической подготовке, проводили занятия с личным составом, занимались строевой подготовкой и выполняли другие задания. Лучших из лучших поздравил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.
«Старшину называют отец родной, если он нормально работает и исполняет обязанности», - отметил он.
По словам Булгкова, главный смысл конкурса - еще раз увидеть профессионализм «одной из важнейших специальностей ВС РФ - старшина подразделения».