Замминистра обороны Булгаков поздравил лучшего старшину ВС РФ

Прапорщик Евгений Скачко, представляющий 12-е Главное управление Минобороны, стал победителем конкурса «Лучший старшина Вооруженных сил России».

Состязания проходили в четыре этапа. Участники выполняли нормативы по огневой и физической подготовке, проводили занятия с личным составом, занимались строевой подготовкой и выполняли другие задания. Лучших из лучших поздравил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.

«Старшину называют отец родной, если он нормально работает и исполняет обязанности», - отметил он.

По словам Булгкова, главный смысл конкурса - еще раз увидеть профессионализм «одной из важнейших специальностей ВС РФ - старшина подразделения».