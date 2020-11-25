Взрывы, выстрелы и дым: мотострелки вышли на «тропу разведчика» под Мурманском

Бойцы отдельной мотострелковой бригады Северного флота вышли на «Тропу разведчика» на одном из полигонов в Мурманской области. Во время занятий военнослужащим приходилось преодолевать высокие заграждения, проходить через колючую проволоку, подниматься и спускаться по отвесной стене и пользоваться канатной дорогой.

Шестьсот метров сплошных препятствий нужно было преодолеть за 37 минут в полном снаряжении, с оружием в руках. Параллельно с этим бойцам необходимо вести бой, а сопутствующие взрывы, выстрелы, задымления только усложняли прохождение преград.

Кроме того, немаловажную роль играла погода, поскольку действовать разведчикам приходилось в условиях Крайнего севера - в снегу и при низкой температуре. В ходе тренировки личный состав показал слаженность действий.