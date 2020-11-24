Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» остановил нарушение госграницы РФ эсминцем ВМС США

Лина Давыдова
09:33 24.11.2020
Эскадренный миноносец ВМС США «Джон Маккейн» нарушил территориальные воды Российской Федерации в заливе Петра Великого, углубившись за линию морской границы на 2 километра.
Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» остановил нарушение госграницы РФ эсминцем ВМС США
© Фото: Минобороны России

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение государственной границы России эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Во вторник, 24 ноября, в 6:17 эскадренный миноносец ВМС США «Джон Маккейн», который уже несколько дней находится в акватории Японского моря, нарушил территориальные воды Российской Федерации в заливе Петра Великого, углубившись за линию морской границы на 2 километра.

Осуществляющий непосредственное слежение за американским эсминцем большой противолодочный корабль ТОФ «Адмирал Виноградов» по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя из территориальных вод.

После полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблем ТОФ «Адмирал Виноградов» на эсминец «Джон Маккейн», американский корабль сразу вышел в нейтральные воды. Повторных попыток американский эсминец войти в них не предпринимал, отметили в оборонном ведомстве.

БПК «Адмирал Виноградов» продолжает выполнение задач в непосредственной близости от американского боевого корабля. Также в этот район направлен корвет Тихоокеанского флота «Совершенный»

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:45 В стране и мире
В ВОЗ допускают, что первые заражения COVID-19 произошли от разных носителей
08:48 В стране и мире
В РФ появилось приложение для отслеживания пациентов с COVID-19
07:26 В стране и мире
Видео
В Совфеде рассказали, как проиндексируются пенсии в 2021 году
05:30 Армия
Видео
На расстоянии 30 метров: кадры дозаправки Ту-160 в воздухе
04:30 В стране и мире
Назван самый «грозный» симптом коронавируса
Популярное
Популярное
Видео
Адвокат рассказала о реакции Федосеевой-Шукшиной на заявление о ребенке Бари Алибасова
Видео
Внезапное падение израильского танка во время учений попало на видео
Врачи в Зеленограде извлекли из носа пациента монету, находившуюся там более 50 лет
Видео
Российского футболиста отстранили от игр в США за отказ преклонить колено
Видео
Отряхнулась и пошла дальше: в Томске девочка выпала из окна четвертого этажа и осталась жива
Видео
Победивший на музыкальном конкурсе в США Агутин признался, что не знает, как туда попала его песня
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.