Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» остановил нарушение госграницы РФ эсминцем ВМС США

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение государственной границы России эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Во вторник, 24 ноября, в 6:17 эскадренный миноносец ВМС США «Джон Маккейн», который уже несколько дней находится в акватории Японского моря, нарушил территориальные воды Российской Федерации в заливе Петра Великого, углубившись за линию морской границы на 2 километра.

Осуществляющий непосредственное слежение за американским эсминцем большой противолодочный корабль ТОФ «Адмирал Виноградов» по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя из территориальных вод.

После полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблем ТОФ «Адмирал Виноградов» на эсминец «Джон Маккейн», американский корабль сразу вышел в нейтральные воды. Повторных попыток американский эсминец войти в них не предпринимал, отметили в оборонном ведомстве.

БПК «Адмирал Виноградов» продолжает выполнение задач в непосредственной близости от американского боевого корабля. Также в этот район направлен корвет Тихоокеанского флота «Совершенный»