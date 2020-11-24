Первая отправка призывников поездом для прохождения службы за пределами полуострова состоялась в Севастополе

В Севастополе прошла торжественная церемония, посвященная первой отправке новобранцев для прохождения военной службы по призыву железнодорожным транспортом. Порядка 30 призывников приняли участие в первой отправке за пределы полуострова Крым в рамках осеннего призыва.

Поезд с призывниками отправился из Севастополя в Ростов-на-Дону под звуки торжественного марша в исполнении оркестра Черноморского флота. Доставка призывников к местам службы железнодорожным транспортом стала возможной с вводом в строй железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Все военнослужащие распределены в учебный центр Воздушно-космических сил Российской Федерации, дислоцируемый на территории Южного военного округа. Следующие шесть месяцев новобранцы будут проходить обучение по различным специальностям с последующим распределением в воинские части Министерства обороны РФ.

Отправка призывников проходила с соблюдением комплекса противоэпидемиологических рекомендаций, действующих в регионе.

По прибытию молодого пополнения в учебный центр военнослужащие будут на 14 дней размещены в отдельной казарме, при этом их питание и обучение будет организовано отдельно от остальных. Накануне новобранцы прошли медицинскую комиссию с проверкой на наличие инфекционных заболеваний, а также получили военную форму одежды.