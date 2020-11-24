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На расстоянии 30 метров: кадры дозаправки Ту-160 в воздухе

Анна Берестовая
05:30 24.11.2020
Дозаправка проводилась в дневное и ночное время на высотах свыше пяти тысяч метров и при скорости около 600 километров в час.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Экипажи самолетов дальней авиации Ту-160 и Ил-78 отработали продолжительные полеты с дозаправкой топливом в воздухе.

Длительность полетных заданий составила более восьми часов. Полеты проходили в сложных метеоусловиях при сильном боковом ветре.

Дозаправка проводилась в дневное и ночное время на высотах свыше пяти тысяч метров и при скорости около 600 километров в час. При этом расстояние между самолетами составляло менее 30 метров. Всего в полетах было задействовано до 10 самолетов дальней авиации.

Дозаправка топливом в воздухе как один из наиболее сложных элементов летной подготовки является необходимой для обучения летчиков дальней авиации. Она позволяет значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

Ранее дневная и ночная дозаправка в воздухе была осуществлена экипажами истребителей и бомбардировщиков объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

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