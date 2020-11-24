Опубликованы кадры прохождения эсминца «Джон Маккейн», нарушившего границу РФ
Российские военные предупредили американцев о недопустимости таких действий и потребовали немедленно уйти из территориальных вод РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Во вторник большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого.
По данным Минобороны России, американский корабль уже несколько дней плавал вдоль российских территориальных вод в Японском море и 24 ноября зашел в залив Петра Великого и углубился за линию морской границы РФ на два километра.
Российские военные предупредили американцев о недопустимости таких действий и потребовали немедленно остановиться. После угроз пойти на таран эскадренный миноносец сменил курс и ушел из территориальных вод РФ.