Из Еревана в Степанакерт: колонна с инженерной техникой выдвинулась в Карабах

Инженерное подразделение Международного противоминного центра Минобороны России, доставленное самолетами ВТА ВКС России в Армению, приступило к совершению марша из Еревана в Степанакерт. Об этом сообщает Минобороны России.

«Личный состав инженерного подразделения Международного противоминного центра Минобороны России, прибывший для выполнения задач в зоне ответственности миротворческих сил Российской Федерации в Нагорном Карабахе, приступил к совершению марша по маршруту Ереван - Горис - Степанакерт», - говорится в сообщении.

В составе колонны автомобильная и специальная инженерная техника, в том числе робототехнические комплексы «Уран-6», которые будут задействованы при разминировании дорог и объектов инфраструктуры, уничтожении взрывоопасных предметов.

Ранее лидеры Российской Федерации, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о полном прекращении огня по всей линии соприкосновения. Согласно договоренностям, часть территорий непризнанной республики отошла Азербайджану, а противоборствующие стороны приступили к диалогу и обмену пленными и телами убитых.

Для контроля над исполнением взятых на себя обязательств в регион вводится контингент российских миротворцев. Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.