Замминистра обороны РФ Иванов проверил ход строительства военного городка в Псковской области
Ранее сообщалось, что военные строители завершают возведение детского инфекционного отделения в Пскове.
© Фото: Минобороны России
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в войска ЗВО в Псковской области проверил ход строительства объектов военного городка под размещение подразделений соединения ВДВ. Об этом сообщает Минобороны России.
«При посещении войсковой части, к мемориалу, установленному в память гибели десантников 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым возложили цветы», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что военные строители завершают возведение детского инфекционного отделения в Пскове.