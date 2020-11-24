Минобороны РФ завершает строительство детского инфекционного отделения в Пскове

Военные строители завершают возведение детского инфекционного отделения на 60 койко-мест в городе Пскове, сообщает Министерство обороны РФ.

Пятнадцатого сентября в ходе открытия двух новых многофункциональных медцентров, построенных силами Минобороны в Псковской области, Ведерников обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи в возведении детского инфекционного отделения. Военные строители незамедлительно выдвинулись на площадку.

Ранее специалисты МО РФ сдали два новых медцентра в Пскове и Великих Луках. Учреждения рассчитаны на 300 мест и имеют самое современное оборудование и технику.

Между тем в инфекционный центр на 100 койко-мест, который возводят военные строители в Североморске, начата поставка медицинского оборудования и техники.

Всего будет поставлено около трех тысяч единиц медтехники и различных предметов медицинского назначения, в том числе компьютерный томограф, аппараты УЗИ, оборудование для анестезиологии и эндоскопии и многое другое.