На защите границы: военнослужащие отбили атаку «боевиков» и заблокировали их в горах Таджикистана
Условных террористов обнаружили с помощью беспилотников.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Российские и таджикские военнослужащие отбили атаку условных боевиков и заблокировали их в горах во время учений на полигоне Ляур в Таджикистане.
По сценарию маневров, террористов обнаружили с помощью беспилотников. Несколько колонн с минометами и бронетехникой прорвались через границу.
Первый удар по противнику нанесли вертолеты Ми-24, благодаря чему удалось остановить наступление. Затем в контратаку пошли мотострелки. Они уничтожили остатки боевиков.
Впереди у военнослужащих еще одно испытание - им предстоит использовать «Грады» и «Ураганы» и показать, как мощным огневым ударом громят оборону противника.