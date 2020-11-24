На защите границы: военнослужащие отбили атаку «боевиков» и заблокировали их в горах Таджикистана

Российские и таджикские военнослужащие отбили атаку условных боевиков и заблокировали их в горах во время учений на полигоне Ляур в Таджикистане.

По сценарию маневров, террористов обнаружили с помощью беспилотников. Несколько колонн с минометами и бронетехникой прорвались через границу.

Первый удар по противнику нанесли вертолеты Ми-24, благодаря чему удалось остановить наступление. Затем в контратаку пошли мотострелки. Они уничтожили остатки боевиков.

Впереди у военнослужащих еще одно испытание - им предстоит использовать «Грады» и «Ураганы» и показать, как мощным огневым ударом громят оборону противника.