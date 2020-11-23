Специалисты Международного противоминного центра МО РФ отправились в Карабах
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Как сообщили в Минобороны, специалисты Международного противоминного центра МО РФ отправились в Нагорный Карабах.
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Специалисты Международного противоминного центра МО РФ отправились в Карабах
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Как сообщили в Минобороны, специалисты Международного противоминного центра МО РФ отправились в Нагорный Карабах.
В ДPУГИХ CMИ
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