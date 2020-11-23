Армия Атомный крейсер «Казань» продемонстрировал мощь своего ракетного арсенала Алексей Курильченко В ходе учений экипажу удалось поразить цель, которая находилась на расстоянии более 1000 километров. © Фото: Минобороны России Атомный подводный ракетный крейсер «Казань», который является головным кораблем проекта «Ясень-М», успешно провел ракетные стрельбы по береговой линии из акватории Белого моря. Учения проводились в рамках завершающего этапа госиспытаний. Цель располагалась на расстоянии более 1000 километров на территории полигона Чижа в Архангельской области. Несмотря на огромную дистанцию, экипажу крейсера удалось поразить мишень используя ракеты «Калибр». В пресс-службе Минобороны отметили, что в рамках госиспытаний «Казань» отработает маневрирование в надводном и подводном положении на различных глубинах, а также проведет проверку основных систем корабля.

После завершения программы испытаний крейсер «Казань» будет принят в состав Военно-морского флота России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика