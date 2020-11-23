Армия Военные повара накормили жителей замерзшего Владивостока Андрей Аркадьев Обеспечены горячим питанием более двух тысяч человек. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Моряки Тихоокеанского флота накормили жителей Владивостока, оставшихся без воды, тепла и электричества из-за циклона. Военнослужащие развернули десять полевых кухонь, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ. Военные повара работают на улицах Калинина, Полярной, Борисенко, Черемуховой, в санатории «Океанский» и на острове Русский. В Приморье введен режим ЧС. В ночь на 19 ноября на регион обрушился циклон. Он принес сильный ветер, снегопад, и ледяной дождь, что привело к обрыву электропередач, авариям, перебоям в движении общественного транспорта. В результате горожане несколько дней подряд сидят без света, воды, тепла. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика