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ВКС с 1 июня 18 раз предупреждали об опасных сближениях объектов со спутниками России

Андрей Аркадьев
10:59 23.11.2020
Средства системы предупреждения за летний период обучения выявили около 30 пусков баллистических ракет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские спутники неоднократно подвергались опасности, только с начала лета произошло 18 сближений космических объектов, угрожающих аппаратам орбитальной группировки.  Такие данные выдал Главный центр разведки космической обстановки космических войск ВКС РФ.

Также средства системы предупреждения за тот же период выявили около 30 пусков баллистических ракет. Как отметили в Минобороны, специалисты центра также осуществили контроль за выводом на орбиты около 300 космических аппаратов.

В свою очередь эксперты Главного испытательного космического центра имени Титова обеспечили проведение нескольких запусков - четырех ракет-носителей «Союз-2» и ракеты «Протон-М» с космодромов Плесецк и Байконур.

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