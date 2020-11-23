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Доля современных ракетных комплексов в РВСН достигнет 81% до конца года

Андрей Аркадьев
10:30 23.11.2020
На прошедшем в Московской области расширенном заседании Военного совета Ракетных войск стратегического назначения подведены итоги 2020 учебного года.
Доля современных ракетных комплексов в РВСН достигнет 81% до конца года
© Фото: Минобороны России

Доля современных ракетных комплексов в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) до конца 2020 года будет доведена до 81%, сообщает Министерство обороны России со ссылкой на командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева.

«Выполнение запланированных на 2020 год мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения до 81% и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания», - говорится в сообщении.

По словам Каракаева, приоритетное внимание уделяется перевооружению группировки РВСН на новые ракетные комплексы как мобильного, так и стационарного базирования.

В ходе командно-штабных учений перед соединениями и воинскими частями РВСН ставились задачи с учетом возможностей современных образцов вооружения, военной и специальной техники. К учению, проводимому в рамках контрольной комплексной проверки, привлекалось самое восточное соединение РВСН, полностью перевооруженное на ПГРК «Ярс». 

В рамках масштабных учений с Иркутским ракетным соединением проверялись вопросы вывода ракетных полков с подвижными грунтовыми ракетными комплексами на маршруты боевого патрулирования, а также отрабатывались задачи всех видов обеспечения. В ходе мероприятий подготовки органов военного управления отработаны действия войск, направленные на сокращение сроков вывода ракетных полков на маршруты боевого патрулирования.

Командующий обратил внимание на то, что в этом году повысился уровень обученности войск.

По итогам 2020 учебного года лучшим в Ракетных войсках стратегического назначения признано Владимирское ракетное объединение. Новосибирское ракетное соединение достигло наиболее высоких показателей среди соединений, оснащенных подвижными грунтовыми ракетными комплексами. Лучших результатов среди соединений, несущих боевое дежурство на ракетных комплексах стационарного базирования, добилось Ужурское ракетное соединение.

Командующий РВСН поручил передать переходящие вымпелы и кубки воинским частям, ставшим лучшими по итогам года по результатам контрольной проверки.

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