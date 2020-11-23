Отряд Международного противоминного центра ВС РФ прибыл в Лаос

Отряд Международного противоминного центра ВС РФ прибыл в Лаосскую Народно-Демократическую Республику для гуманитарного разминирования территории страны совместно с военнослужащими отряда разминирования U-58 Народной Армии Лаоса.

В рамках разминирования проводилась работа обезвреживанию взрывоопасных предметов в районе аэродрома «Тхонгхайхин» в провинции Сиенгхуанг.

Кроме того, на территории Лаоса планируется развернуть филиал Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации, на базе которого лаосские военнослужащие будут проходить теоретическую подготовку с использованием российских средств поиска и защиты сапера, а также осваивать их практическое применение на местности совместно с российскими коллегами.

Это уже третья командировка российских военнослужащих противоминного центра в Лаос. В отряд, отправленный в республику, вошли 33 военнослужащих.

Ранее в рамках форума «Армия-2020» представители Минобороны России подписали международные контракты по поставке российской продукции военного назначения в Лаос и Судан.