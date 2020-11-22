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Кроссфит и футбольные баталии: как проводят свободное время военнослужащие авиабазы Хмеймим

Алексей Алексеев
03:40 22.11.2020
В современных конфликтах соперничество ведут с помощью высокоточного оружия, дронов и даже роботов, но роль боевого духа и подготовки солдата от этого не уменьшилась.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Спортивный городок на авиабазе Хмеймим по популярности среди военных вполне может поспорить даже со столовой. И дело даже не столько в подготовке к сдаче нормативов по физической подготовке. Спорт, пожалуй, любимый вид досуга у солдат и офицеров.

Потребность в занятиях по физической подготовке на базе многократно возрастает, говорит помощник командующего группировкой войск в САР Владимир Двоенко.

«Каждую свободную минуту, свободное время от боевого дежурства, большинство военнослужащих, которые, скажем честно, спустя рукава относились к физической подготовке, сдавали только на "удовлетворительно", сейчас стараются выйти на спортивный городок и заниматься», – рассказывает он.

Даже в современных конфликтах, где соперничество ведут с помощью высокоточного оружия, дронов и даже роботов, роль боевого духа и подготовки солдата не уменьшилась.

«Ближе всего кроссфит. Функционалку надо развивать. Не то, что тяжелая атлетика, - надо и бегать, и прыгать, и подтягиваться. Потому что человек должен быть готов всегда к любым ситуациям, действовать в любых условиях», – отмечает майор Резван Абиев.

Не меньшую роль, чем личная подготовка, играет и слаженность взвода, роты или эскадрильи. Командные действия отрабатывают на волейбольной площадке и футбольном поле – здесь разворачиваются настоящие спортивные баталии. Во время матчей отстаивают честь не только своего взвода или роты, но и целого рода войск.

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