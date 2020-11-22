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Впервые в Черном море: корабли России и Египта вышли на морскую фазу учений «Мост дружбы-2020»

Анна Касаткина
01:25 22.11.2020
На первом этапе моряки отразят атаки малоразмерных средств условного противника.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России

Боевые корабли ВМС Египта и ВМФ России вышли из Новороссийска на морскую фазу учений «Мост дружбы – 2020». На первом этапе маневров моряки отработают отражение атаки малоразмерных средств условного противника.

В составе отряда кораблей ВМС Египта – фрегат «Александрия», корвет «Эль-Фатех» и ракетный катер «М. Фахми». От российской стороны в учениях задействованы силы Черноморского флота (ЧФ), в том числе фрегат «Адмирал Макаров», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру».

На первом этапе моряки двух стран проведут учение по отражению атаки малоразмерных средств условного противника, в ходе которого каждый экипаж отработает действия по защите корабля. После окончания эпизода корабли задействуют в учении по проводке за тралами, моряки преодолеют условные минные заграждения.

Далее отряды будут выполнять поиски и спасение «утопающего». В этом мероприятии будет участвовать вертолет Ка-27ПС из состава Морской авиации и ПВО ЧФ. На расстоянии четырех миль по пути движения отряда кораблей вертолет сбросит манекен утопающего, называемого «OSCAR» по номенклатуре международных учений. Первый обнаруживший «утопающего» экипаж корабля начнет операцию по спасению, остальные корабли лягут в дрейф.

Морская фаза российско-египетского учения продлится с 21 по 22 ноября, она впервые проходит в акватории Черного моря. В ходе второго этапа маневров запланированы совместные артиллерийские стрельбы по плавающему щиту-мишени, по воздушным целям, а также по плавающим минам условного противника.

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