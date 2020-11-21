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Вооруженный ракетами «Калибр» корабль «Одинцово» войдет в состав ВМФ

Ян Брацкий
09:12 21.11.2020
Корабль успешно прошел государственные испытания, а также провел боевые стрельбы в Балтийском море.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Новейший малый ракетный корабль «Одинцово» с зенитным комплексом «Панцирь-М» и крылатыми ракетами «Калибр» на борту сегодня войдет в состав Военно-морского флота России. Он уже успешно прошел государственные испытания, а также провел боевые стрельбы в Балтийском море.

Одна из особенностей корабля «Одинцово» - полное импортозамещение. Все оборудование, включая современные комплексы радиотехнического вооружения, радиосвязи и навигации, создано российскими предприятиями.

Корабль предназначен для самостоятельного ведения боевых действий в ближней морской зоне. К тому же, это первый боевой корабль, на который установили комплекс «Панцирь».

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