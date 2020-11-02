Ми-35, Ми-28 и Ка-52 в небе: экипажи вертолетов уничтожили технику «противника» в Ленобласти

Вертолетчики армейской авиации нанесли удары по позициям условного противника на учениях на полигоне Лужский в Ленинградской области. Перед этим они совершили перелет из Псковской области.

В воздушных маневрах задействовали ударные вертолеты Ми-28, Ка-52, а также транспортно-боевые Ми-35.

Главная задача вертолета Ми-28 - уничтожение танков и живой силы противника. Они также способны работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности.

Основное оружие - ракеты «Атака». Дальность действия этих ракет - шесть километров. Вероятность попадания в цель типа «танк» на дальности от 3 000 до 6 000 м - 0,7…0,8. Ракеты способны пробивать броню толщиной не менее 800 мм по нормали (за динамической защитой), боевая часть - до шести килограммов.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего, это двухместная машина. Предназначен для уничтожения бронированной и небронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя.

«Аллигатор» - единственный современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя.

Ми-35 - многоцелевой ударный вертолет, «летающая боевая машина пехоты», модернизированный вариант Ми-24.

Предназначен для уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки подразделений Сухопутных войск, а также для перевозки грузов в кабине и на внешней подвеске.