Армия Уничтожить COVID-19: подразделения РХБЗ продезинфицировали сборные пункты в Москве и Подмосковье Андрей Аркадьев Военнослужащие применили специальные машины АРС-14 и АРС-14КМ и войсковые комплекты ДКВ-1К. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты продезинфицировали сборные призывные пункты Москвы и Подмосковья. Специалисты обеззаразили площадь более пятисот квадратных метров – это КПП, лестницы, помещения, прилегающие территории, сообщает пресс-служба Западного военного округа. Сборные пункты и военкоматы снабдили медицинскими масками, бесконтактными термометрами, антисептическими средствами, имеются также тесты на COVID-19. В рамках осеннего призыва отправят в войска около десяти тысяч человек из Москвы и Подмосковья. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика