Уничтожить COVID-19: подразделения РХБЗ продезинфицировали сборные пункты в Москве и Подмосковье
Военнослужащие применили специальные машины АРС-14 и АРС-14КМ и войсковые комплекты ДКВ-1К.
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Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты продезинфицировали сборные призывные пункты Москвы и Подмосковья.
Специалисты обеззаразили площадь более пятисот квадратных метров – это КПП, лестницы, помещения, прилегающие территории, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Сборные пункты и военкоматы снабдили медицинскими масками, бесконтактными термометрами, антисептическими средствами, имеются также тесты на COVID-19.
В рамках осеннего призыва отправят в войска около десяти тысяч человек из Москвы и Подмосковья.