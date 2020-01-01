Переход «Перекопа»: свыше сотни курсантов вернулись домой на Новый год после океанского похода

Свыше 120 курсантов военно-морского училищ вернулись домой к Новому году после океанского похода на учебном корабле «Перекоп». Начался поход 23 августа 2019 года в Кронштадте.

«Перекоп» взял курс на Баренцево море, совершил остановку в Североморске, выполнил переход с Северного флота на Тихоокеанский по Северному морскому пути. Затем во Владивостоке пополнил запасы и принял на борт 120 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова.

Во время своего похода «Перекоп» посетил Мьянму и Шри-Ланку, а также прошел Аденский залив; преодолел зону активности морских пиратов, Красное море, вышел в Средиземное море через Суэцкий канал. В Севастополе принял на борт курсантов Военно-морского политехнического института и осуществил заход в Тунис, а затем прошел через Ла-Манш.

В рамках плавания курсанты проходили практику по штурманским дисциплинам. В соответствии с общепринятой практикой, они проходят ежегодные стажировки и практику на флотах, одной из форм которой и является штурманский поход.

Напомним, «Перекоп», учебный корабль проекта 887, находится в составе Балтийского флота. Длина корпуса составляет 138 метра, полное водоизмещение корабля достигает 7200 тонн. Принят в состав ВМФ СССР в 1977 году.