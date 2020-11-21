Шойгу назвал основные приоритеты миротворческой операции в Карабахе

В ходе двусторонней встречи глав оборонных ведомств Российской Федерации и Армении, генерал армии Сергей Шойгу выделил основные приоритеты миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

«Главное, это неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, чтобы исключить провокации. Прошу вас организовать строгий контроль за этим», - подчеркнул Сергей Шойгу.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что поддержания мира в Нагорном Карабахе Россия считает одним из приоритетов.

«Мы принимаем все меры по укреплению стабильности в регионе. Вы уже отметили ряд тех работ, которые проводятся в этом регионе: это обмен телами погибших, сейчас идет активная работа по обмену пленными и задержанными, чтобы они смогли вернуться в свои дома к родным и близким. Вы знаете, что мы обеспечили безопасные коридоры по дороге в Степанакерт. Мы обеспечили провоз всех колон с беженцами, занимаемся восстановлением объектов жизнеобеспечения в Нагорном Карабахе в целом. На сегодня уже почти семь тысяч граждан вернулись, эта работа продолжается, и я уверен, что все, кто хотел бы вернуться в Нагорный Карабах - смогут это сделать», - констатировал Шойгу.

С его слов, сейчас на первый план выходят вопросы жизнедеятельности региона - это касается и медицины, транспорта, энергетики и продовольствия.

«Поэтому сегодня в Ереван прибывает делегация, которая занимается не военными делами, а наша с вами задача обеспечить их безопасную работу. Я думаю, что мы сможем общими усилиями выполнить те пункты заявлений, которые прозвучали и которое было подписано. Мы не должны позволить никому нарушить тот хрупкий мир, который сегодня есть, уверен, что с каждым днем он будет все крепче и крепче», - выразил уверенность глава Минобороны РФ.

В свою очередь, министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян дал высокую оценку действиям российского контингента миротворческих сил по восстановлению мира в Нагорном Карабахе.

«Режим прекращения огня соблюдается. Что для данного конфликта, который имеет такую историю и такую географию, - откровенно скажу, - так быстро были развернуты силы и так эффективно. Я бы хотел выразить благодарность всем офицерам и генералам, которые готовили к проведению эту операцию», - сказал Арутюнян.

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Ереван по поручению президента России Владимира Путина. Он проинформировал руководство республики о ходе проведения миротворческой миссии и о первых результатах проделанной работы.