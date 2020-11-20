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Шойгу вручи награды лауреатам фестиваля «Армия России-2020»

Константин Худолеев
09:51 20.11.2020
В рамках мероприятия награды получили те военнослужащие, кто успешно выполняет задачи в рамках службы, отличаясь мужеством и героизмом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В сложный 2020 год, несмотря на все трудности которые он принес, наши военнослужащие достойно выполняют свой долг как за пределами РФ, например в Сирии и в Нагорном Карабахе, так и внутри страны. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время церемонии награждения отличившихся бойцов, которая состоялась в рамках седьмого фестиваля «Армия России».

Майор Дмитрий Крюков - командир противолодочного авиационного отряда с Дальнего Востока. Служит на авиабазе Монгохто, Хабаровского края. Летом во время одного из штатных вылетов на борту возникла нештатная ситуация: у самолета заклинило левую стойку шасси, садиться пришлось на две оставшиеся.

Экипаж не пострадал. Воздушное судно тоже осталось в строю и продолжает нести службу. Майор Крюков стал лауреатом первой номинации фестиваля «Армия России - 2020» - «За мужество и честь». Наградить его на сцену вышел министр обороны.

Этот фестиваль - личная инициатива Сергея Шойгу. Мероприятие проходит уже в седьмой раз. Награждают тех, чьи подвиги, может, и остались незамеченным широкой общественностью, но, безусловно, должны быть оценены по заслугам.

Мужество и честь - эти черты характерны для всех, кто служит в российской армии и участвует, в том числе, в спасательных и миротворческих миссиях.

Наши солдаты и офицеры сыграли ключевую роль в достижении мира в Сирии. Также, впервые в истории, в этом году российские десантники совершили прыжки с высоты 10 километров в районе архипелага земля Франца Иосифа. Высокую боевую готовность вооруженные силы показали во время стратегических учений «Кавказ». Шанс проявить себя выпал многим, особенно в период пандемии.

Полковника медицинской службы Андрея Зайцева чаще всего можно застать на рабочем месте, в «красной зоне» госпиталя Бурденко. Первым в мире он предложил использовать пульс-терапию глюкокортикостероидами для лечения коронавируса. Сейчас так делают врачи и у нас в стране, и за рубежом.  Полковник Зайцев стал лауреатом фестиваля в номинации «На страже здоровья».

Всего десять номинаций. Награды получают летчики, моряки, химики, военные переводчики, инженеры. Лучшую дежурную сцену Национального центра управления обороной поздравил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

«Здесь представлена только верхушка айсберга, потому что у нас, в Вооруженных силах, боевое дежурство несут очень много людей. Это стратегически ядерные силы, дивизии и полки дальней авиации, ракетные подводные лодки стратегического назначения, огромный коллектив разведчиков всех видов разведки, воздушная оборона, зенитно-ракетные части, истребительная авиация и другие», - сказал Герасимов во время церемонии.

На фестивале «Армия России»  выходят заместители министра обороны, известные спортсмены и артисты. Это настоящая минута славы для  наших военных - настоящих героев, которые делают свое дело, и справляются с ним лучше всех.

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