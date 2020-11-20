В Минобороны заявили о содействии в возвращении свыше 2 млн беженцев в Сирию

При содействии России в Сирию вернулись более двух миллионов беженцев, заявил начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Во многом благодаря эффективной работе межведомственного координационного штаба, созданного на базе Минобороны, в родные места смогли вернуться более двух миллионов сирийских граждан», - сообщил он на конференции в пятницу.

Показательным примером этой работы, сказал генерал, стало проведение в Дамаске международной конференции по возвращению сирийских беженцев. По его словам, в ней участвовали представители 27 стран, ООН и Международного Комитета Красного Креста.

Ранее, выступая на международной конференции по возвращению сирийских беженцев, Мизинцев рассказал, что Россия выделила более миллиарда долларов на помощь этой стране. Он пояснил, что средства пойдут на восстановление электросетей, промышленности страны и другие гуманитарные цели.

Российская делегация была одной из самых многочисленных на этом форуме. Нашу страну представляли эксперты более чем из 30 министерств и ведомств.